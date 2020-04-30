مدرب الإسماعيلي: عبدالله السعيد الأفضل في مصر

أشاد ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بمستوى عبدالله السعيد قائد وصانع العاب فريق بيراميدز .
وقال جوميز أنه لم يقابل جميع أندية الدوري المصري، ولكن عبدالله السعيد قائد نادي بيراميدز يعد أفضل لاعب أعجبه مستواه دال الدوريالمصري .
وواصل جوميز قائلًا أنه بشكل شخصي دائمًا يتمنى الحديث عن لاعبي فريق الكرو بالنادي الإسماعيلي .
أكد ديديه جوميز المدير أن فريق الإسماعيلي سيفرض قوته الموسم الجديد في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأضاف جوميز قائلًا في تصريحات تلفزيونية قائلًا أن النادي الإسماعيلي يمتلك العديد من اللاعبين الشباب مشيرًا أنه يعتقدهم أنهم سيقدمون الكثير في المستقبل .
وتابع جوميز قائلًا أن الإسماعيلي أدى بشكل جيد للغاية أمام الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، مؤكدًا أن الدراويش في المستقبل سيفرض شخصيته بقوة على الدوري المصري .
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