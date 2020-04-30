مدرب الإسماعيلي يرفض الحديث عن إلغاء الدوري المصري

رفض الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الحديث عن إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال ديديه جوميز في تصريحات تلفلزيونية أن عملية استكمال بطولة الدوري أو الإلغاء يعد أمر يخص الاتحاد المصري لكرة القدمفقط ويخص لوائحه، مشيرًا أنه لا يمكن أن يكون له أن يتدخل في هذا الأمر .
أكد ديديه جوميز أن النادي الإسماعيلي سيفرض قوته الموسم الجديد في بطولة الدوري المصري الممتاز
وأضاف جوميز قائلًا أن النادي الإسماعيلي يمتلك العديد من اللاعبين الشباب مشيرًا أنه يعتقدهم أنهم سيقدمون الكثير في المستقبل .
وواصل جوميز قائلًا أن الإسماعيلي أدى بشكل جيد للغاية أمام الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، مؤكدًا أن الدراويش في المستقبل سيفرض شخصيته بقوة على الدوري المصري .
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