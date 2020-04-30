جوميز: الإسماعيلي سيفرض شخصيته على الدوري المصري

أكد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أن الفريق يفرض شخصيته الموسم الجديد في بطولة الدوري المصري الممتاز .
وأضاف جوميز قائلًا في تصريحات تلفزيونية قائلًا أن النادي الإسماعيلي يمتلك العديد من اللاعبين الشباب مشيرًا أنه يعتقدهم أنهم سيقدمون الكثيرفي المستقبل .
وواصل جوميز قائلًا أن الإسماعيلي أدى بشكل جيد للغاية أمام الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، مؤكدًا أن الدراويش في المستقبل سيفرض شخصيته بقوة على الدوري المصري .
وعلى جانب أخر أكد ديديه جوميز أن مصر قائد الفريق باهر المحمد في يد مسؤوزلي مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان .
وقال جوميز أن القرار النهائي بشأن باهر المحمدي سيكون في يد رئيس النادي الإسماعيلي الذي يثق فيه بشكل كبير جدًا، وتمنى مدرب الدراويش أن يظل المحمدي معهم في الفريق مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية تضيف الكثير للفريق .
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