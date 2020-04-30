حازم إمام يكشف موعد ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن موعد ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت.

قال حازم إمام: "فكرة الترشح لرئاسة نادي الزمالك تراودني ولكن لا أنوى خوضها في الوقت الحالي،

حيث إنني في إجازة من العمل العام لمدة 4 سنوات مقبلة".

أكد الثعلب الصغير أنه تعرض للكثير من الهجوم خلال فترة تواجده في اتحاد الكرة، وهو ما دفعه للابتعاد عن العمل العام في

الفترة الحالية.

أشار إمام إلى أن قراره بعدم الترشح لرئاسة نادي الزمالك غير مرتبط بالمستشار مرتضى منصور، وأنه لا ينوي الترشح للولاية المقبلة حتى في حال عدم ترشح الرئيس الحالي مرتضى منصور.

وألمح نجم الزمالك السابق إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيير موقفه، حيث يمكن أن يترشح لرئاسة القلعة البيضاء في الولاية بعد المقبلة.