جوميز: مصير باهر المحمدي في يد الإدارة

أكد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن مصير قائد الفريق باهر المحمد في يد مسئولي مجلس إدارة الدراويش، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.
قال جوميز إن القرار النهائي بشأن باهر المحمدي سيكون في يد رئيس النادي الإسماعيلي الذي يثق فيه بشكل كبير جدًا، وتمنى مدرب الدراويش أن يظل المحمديمعهم في الفريق، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية تضيف الكثير للفريق.
وأضاف جوميز قائلًا إن باهر المحمدي حتى الآن مستمر مع الإسماعيلي، مشيرًا إلى أنه مصاب في الوقت الحالي وبحاجة إلى فترة من أجل التعافي، مؤكدًا أن النادي الإسماعيلي سيساعد اللاعب من أجل استعادةمستواه الطبيعي، وحتى الآن لم يحدد أي لاعب آخر ليكون بديلًا للمحمدي.
وعلى ناحية أخرى، قال جوميز إنه يرغب في استمرار فخر الدين بن يوسف مع الفريق الأول، مشيرًا إلى أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجاري.
وكان انتقل فخر الدين بن يوسف للنادي الإسماعيلي في موسم الانتقالات الشتوية الماضي في صفقة انتقال حر لمدة ستة أشهر لينتهي عقده في موسم الانتقالات الصيفية المقبل وقدم اللاعب مستويات جيدة مع الفريق خلال مشاركته.
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