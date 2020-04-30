مدرب الإسماعيلي يحسم مصير عبد الرحمن مجدي

أكد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رغبته في إستمرار عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق.

وقال جوميز في تصريحات تلفزيونية أنه يحتاج لخدمات عبدالرحمن مجدي في الفترة المقبلة مشيرًا أنه خلال الفترة الأخيرة كان يؤدي بشكل

طيب في المباريات .

وأضاف جوميز قائلًا أنه يتحدث معه بشكل مستمر لأنه يمتلك شخصية قوية جدًا في الملعب وفي ظروف جيدة يستطيع اللعب بطريقة ممتازة ورائعة وتقديم الكثير وهو يتقدم

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على المستوى الذهني .

وكان أعلن عبدالرحمن مجدي خلال الأيام الماضية عن تجديد عقده مع الدراويش لمدة خمسة مواسم مقبلة أثناء تواجدة في برنامج تلفزيوني .

وعلى الجانب الآخر ، يرغب جوميز في إستمرار المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في صفوف النادي الإسماعيلي مشيرًا أن عقد اللاعب سينتهي نهاية الموسم الجاري .