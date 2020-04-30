الاتحاد السكندري يرفض التعاقد مع سيسيه.. تعرّف على السبب

صرفت ادارة نادى الاتحاد السكندرى النظر عن التعاقد مع البوركينى رزاق سيسيه، مهاجم الفريق المعار من نادى الزمالك حتى نهاية الموسم. نهاية الموسم. جاء ذلك بسبب مغالاة الزمالك فى طلباته المادية لتسويق اللاعب بأحد الأندية الخليجية للاستفادة من عائد بيعه. الأندية الخليجية للاستفادة من عائد بيعه. كان رزاق سيسيه أبدى رغبة قوية فى الاستمرار مع الاتحاد السكندرى حال بقائه بالدورى المصرى وعدم العودة من جديد للزمالك.

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