نادي تشيلسي الإنجليزي والمعروف بـ “البلوز” نسبة لزيه الرسمي وهو الأزرق الغامق، وتمتع الفريق بفترة نجاح مزدهرة خلال العقدين الأخيرين بإحرازه خمسة عشر لقبًا منذ عام 1997، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي تشيلسي الإنجليزي.

يحتفل نادي تشيلسي يوم 10 من شهر مارس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1905، ويتخذ من منطقة فولهام فى مدينه لندن منقراً له، ويستضيف مبارياته على”ملعب ستاتمفورد بريدج“.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي تشيلسي الى عام 1955 عندما فاز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج“، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1971 عندما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية بعد ان تغلب على نادي ريال مدريد الاسباني.

وُيعد تشيلسي هو النادي اللندني الوحيد الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا، كما أنه أحد الفرق الأربعة والفريق البريطاني الوحيد الذي أحرز ألقاب البطولات الأوروبية الثلاث الكبرى، بالإضافة إلى كونه أول فريق يحرز لقبي البطولتين الأوروبيتين الكبرتين معًا.

سجل بطولات نادي تشيلسي الإنجليزي (محلياً)

الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”

فاز تشيلسي بالدوري الانجليزي 6 مرات مواسم: (1954–55، 2004–05، 2005–06، 2009–10، 2014-15، 2016-17).

كأس الاتحاد الانجليزي

فاز تشيلسي بكأس الاتحاد الانجليزي 8 مرات أعوام: (1970 ,1997، 2000، 2007، 2009، 2010، 2012, 2018).

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

فاز تشيلسي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 5 مرات أعوام: (1965، 1998، 2005، 2007، 2015).

درع الاتحاد الانجليزي

فاز تشيلسي بدرع الاتحاد الانجليزي 4 مرات أعوام: (1955، 2000، 2005، 2009).

الدوري الانجليزي الدرجة الأولي “التشامبيونشيب”

فاز تشيلسي بالتشامبيونشيب مرتين موسمي: (1983–84، 1988–89).

كأس الفرق

فاز تشيلسي بكأس الفرق مرتين عامي: (1986، 1990).

سجل بطولات نادي تشيلسي الإنجليزي (قارياً)

دوري أبطال أوروبا

تُوج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة موسم: (2011–12).

كأس الاتحاد الأوروبي/ الدوري الأوروبي حالياً

تُوج تشيلسي بالدوري الأوروبي مرتين موسمي: (2012–13، 2018–19).

كأس الكؤوس الأوروبية

تُوج تشيلسي بكأس الكؤوس الأوروبية مرتين عامي: (1971، 1998).

كأس السوبر الأوروبية

تُوج تشيلسي بكأس السوبر الأوروبية مرة عام: (1998).