رياضة | مرتضي منصور: الزمالك لن يستكمل الدوري مجددًا

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد، إن استكمال الدوري سيكون أمر صعب للغاية بعد فترة توقف استمرت نحو شهرين.

وأكد رئيس الزمالك أنه يرفض عودة الدوري نظرًا لوجود مشاكل في عقود الرعاية وجدولة المستحقات. وأضاف : "الشركة الراعية صرفت المستحقات للأندية، وبالتالي لن تمنح الفرق أي أموال جديدة لاستكمال الموسم الحالي".