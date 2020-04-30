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رياضة | مرتضي منصور: الزمالك لن يستكمل الدوري مجددًا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور: الزمالك لن يستكمل الدوري مجددًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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الخميس 30/أبريل/2020 - 04:00 م

بوابة الخليج 365
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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء من إستكمال بطولة الممتاز خلال الفترة القادمة فى حال أن تم إستئناف البطولة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد، إن استكمال الدوري سيكون أمر صعب للغاية بعد فترة توقف استمرت نحو شهرين.

وأكد رئيس الزمالك أنه يرفض عودة الدوري نظرًا لوجود مشاكل في عقود الرعاية وجدولة المستحقات.

وأضاف : "الشركة الراعية صرفت المستحقات للأندية، وبالتالي لن تمنح الفرق أي أموال جديدة لاستكمال الموسم الحالي".

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