رياضة | أخر تطورات عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تصور جديد فى حال إستكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وأرسل مسؤولي الجبلاية ذلك التصور لوزارة الشباب والرياضة وأيضًا سيرسل خلال ساعات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد طلبه من الجبلاية، فى خطاب رسمي فى تحديد مصير البطولات المحلية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل خطاب للأتحادات فى إفريقيا يطالبهم فيه بتحديد مصير البطولات المحلية هذا الموسم، بالإستكمال أو الإلغاء، وفى حال إستكمال البطولات يكون معه أرسال التصور الجديد ، وعلى أن يتم إرساله للكاف قبل يوم 5 مايو القادم.

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وعقدت امس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا لمناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي بحضور أعضاء اللجنة الخماسية جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة و أحمد عبد الله و سحر عبد الحق ومحمد فضل أعضاء اللجنة و د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي و د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلي خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاستفسار عن إمكانية استئناف النشاط المحلي، كما استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن ، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الاتحاد في هذا الشأن.

وقام د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية خلال الاجتماع بعرض تقييم مخاطر عودة النشاط من خلال نموذج دولي معمول به من قبل منظمة الصحة العالمية ، وذلك قبل البت في قرار عودة النشاط ، في حين عرض د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد دراسة فنية متضمنة كافة الجوانب، فيما قام عضو اللجنة الخماسية محمد فضل بعرض سيناريو العودة بعد تضمينه عددا من الجوانب الطبية والإدارية واللوجستية من أماكن اللعب وفنادق الإقامة وملاعب التدريب.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم تلك الدراسة إلى الجهات المعنية لتكون محل استرشاد عند اتخاذ أي قرار يتعلق بعودة النشاط الكروي .