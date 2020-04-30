رياضة | مورينيو: أفتقد عالمنا وأحلم باستكمال الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو: أفتقد عالمنا وأحلم باستكمال الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، شوقه لكرة القدم وقال إنه من مصلحة الجميع استكمال المراحل التسع المتقبية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي مثله كمثل باقي الدوريات حول العالم توقف بفعل فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن مورينيو قوله: "إذا جرى استكمال الجولات التسع الأخيرة سيكون ذلك في مصلحة الجميع، مصلحة كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون بمثابة ضوء في نهاية نفق مظلم".

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ولا يرى المدرب البرتغالي أن هناك مشكلة في إقامة المباريات دون جماهير، موضحاً: "أرى أن مباريات كرة القدم لم تقم أبداً دون جماهير، فهناك كاميرات وهذا يعني أن الملايين يشاهدونها".

وأشار: "افتقد كرة القدم، لكن أفضل القول أنني افتقد عالمنا، أعتقد أننا جميعا نشعر بذلك، كرة القدم جزء من عالمي، لكن علينا أن نتحلى بالصبر، إنها معركة علينا جميعاً خوضها".