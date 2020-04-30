رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم فايلر مع الأهلي قبل جائحة "كورونا"؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم فايلر مع الأهلي قبل جائحة "كورونا"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي أن يفرض نفسه على الكرة المصرية سريعًا كواحد من أفضل المدربين الأجانب في مصر خلال الفترة الحالية، بعد النتائج الجيدة والعروض القوية التي قدمها مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات المحلية والإفريقية قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

تولي المدرب السويسري القيادة الفنية للأهلي في أغسطس 2019 خلفًا للمدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب "فايلر" مع الأهلي قبل جائحة كورونا:-

- قاد "فايلر" فريق الأهلي في 31 مباراة بمختلف البطولات حتي الآن، حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 69 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

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- لم يخسر الأهلي أي مباراة في الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب السويسري، حيث خاض الفريق 17 مباراة، حقق 16 انتصارا وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

- حقق "فايلر" ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ الأهلي بالدوري الممتاز بالفوز في 16 مباراة، ويأتي خلف البرتغالي مانويل جوزيه الذي حقق 17 انتصارًا 2004 / 2005.

- خاض الأهلي بقيادة "فايلر" 10 مباريات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 5 أهداف.

- قاد المدرب السويسري فريق الأهلي للصعود للدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية، وتنتظره مواجهة نارية ضد فريق الوداد المغربي لم يتحدد موعدها حتي الآن.

- حصد فايلر كأس السوبر المصري لموسم 2017 / 2018 مع الأهلي، بعدما قاد الفريق للفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 / 2، بينما خسر لقب البطولة نفسها في نسخة موسم 2018 / 2019 أمام الفارس الأبيض أيضًا بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.

- في بطولة كأس مصر قاد "فايلر" فريق الأهلي في مباراة وحيدة ضد فريق بني سويف في دور الـ32 بالبطولة، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 1 وتأهل الفريق لدور الـ16 بالبطولة.