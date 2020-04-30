رياضة | نجوم الرياضة المصرية العالقون في الامارات يطالبون بالعودة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم الرياضة المصرية العالقون في الامارات يطالبون بالعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد عدد من نجوم الرياضة المصرية والذين يعلمون في دولة الامارات العربية الشقيقة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لسرعة التدخل لإعادتهم الي ارض الوطن في اقرب فرصة ممكنه ، خاصة بعد ان باءت كل محاولات عودتهم عن طريق التسجيل الالكتروني بالفشل.

ومن بين نجوم الرياضة المصرية الذين يعملون في مجال التدريب في الامارات نجم كرة السلة المصرية السابق عمرو ابو الخير ومن نجوم الكرة طارق السعيد ومحمد صديق وطارق السيد الي جانب المعلق الكروي عصام عبده .