رياضة | "يويفا": كورونا قد يؤثر على كرة القدم لسنوات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "يويفا": كورونا قد يؤثر على كرة القدم لسنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لارس-كريستر أولسون، إن أزمة فيروس كورونا ربما تؤثر على جدول البطولات الدولية "لعامين أو ثلاثة" وربما يمتد الأمر لكأس العالم 2022.

وأربك الفيروس، الذي أصاب أكثر من 3.13 مليون شخص وأودى بحياة ما لا يقل عن 218 ألفاً حول العالم، بطولات كرة القدم وتأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل، فيما توقفت البطولات المحلية والقارية للأندية.

ومن المفترض إقامة كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 18 ديسمبر (كانون الأول)، وقال أولسون إنه يجب "الانتظار ومعرفة" هل ستتأثر البطولة التي تقام كل أربعة أعوام.

وأجاب أولسون عن سؤال بشأن مدى تأثر جدول المباريات الدولية: "أعتقد أنه ربما لعامين أو ثلاثة، لو تطور الفيروس بشكل أكثر خطورة كما كان يحدث فبالتأكيد ستكون هناك مشكلة في الجدول الدولي".

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وأضاف: "عندما تتأجل بعض البطولات من عام لآخر.. ثم يأتي كأس العالم في منتصف الموسم الأوروبي يجب ضغط البطولات المحلية والدولية".

وتابع: "لكن أعتقد أنه يجب انتظار ومعرفة مدى تأثر العمل".

وقال أولسون، وهو رئيس رابطة بطولات الدوري في أوروبا، إن "يويفا" يخطط لإكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي في أغسطس (آب).

وأضاف: "لو كان ممكناً، فأعتقد أنه سيكون أمراً جيداً لأن هذا يعني أيضاً حماية نزاهة الجزء الأخير من الموسم الحالي لكرة القدم على المستوى الدولي".

وتابع: "لكن بالتأكيد يجب اتخاذ القرار بشأن ذلك بنهاية مايو (أيار) على الأقل، لأنه لن يكون من الممكن ضغط جدول المباريات وأيضاً تأهل الأندية في الموسم الجديد".