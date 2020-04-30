رياضة | باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي "الملغي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي "الملغي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن باريس سان جيرمان سيتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعد توصية رابطة الدوري باعتماد الترتيب الحالي لموسم 2019-2020 بسبب أزمة كوفيد-19.

ووفقاً للصحيفة فإن مجلس رابطة الدوري سيصادق على التوصية في وقت لاحق اليوم، ليمنح باريس سان جيرمان لقبه السابع في اخر ثماني سنوات.

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ويعني القرار أن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني وستاد رين ثالث الترتيب سيتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع سان جيرمان وسيتأهل ستاد رانس ونيس إلى الدوري الأوروبي.

وسيهبط أميان وتولوز إلى الدرجة الثانية فيما سيصعد لوريان متصدر الدرجة الثانية وملاحقه المباشر لانس لدوري الأضواء.