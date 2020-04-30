الامارات | هل يكون تركي آل الشيخ كلمة السر في حل أزمة الأهلي مع قناة "إم بي سي"

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون تركي آل الشيخ كلمة السر في حل أزمة الأهلي مع قناة "إم بي سي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 أبريل 2020

ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن قناة "إم بي سي"، قدمت اعتذاراً إلى النادي الأهلي عن عدم حذف حلقة مدير النادي سيد عبد الحفيظ في برنامج "رامز مجنون رسمي"، إلا أن تأزم العلاقة والموقف بين الطريفين، قد يجعل تدخل رئيس هيئة الترفيه في السعودية، والرئيس الفخري للنادي الأهلي، المستشار تركي آل الشيخ أمرا حاسما في حل الإشكال الحاصل.

وكانت تقارير إعلامية في مصر أكدت أن رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، تدخل لمنع ظهور حلقة سيد عبدالحفيظ في برنامج "رامز مجنون رسمي"، بسبب مواقف الاستهزاء التي يتعرض لها الضيوف من قبل الممثل رامز جلال، والتي اعتبرها الخطيب لا تليق بمسؤول رسمي يعمل في النادي الأهلي، وأن رئيس النادي حصل على وعد بعدم إذاعة الحلقة، ورد المبلغ الذي تقاضاه عبدالحفيظ.

وقال مسؤولو القناة السعودية بحسب ما ورد بموقع قناة صدى البلد على شبكة الانترنت، بأن البرنامج يعتمد على تصوير 30 حلقة في شهر رمضان المبارك، وتم الانتهاء من تصويرها جميعاً، ومنع إذاعة أي حلقة سيتسبب في أزمة للبرنامج.

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وعرض الأهلي على إدارة القناة رد المبالغ التي تقاضها مدير الكرة، وقيمتها 30 ألف دولار، لكن حل المشكلة وصل إلى طريق مسدود. وعلق المتحدث الرسمي لقناة "إم بي سي"، مازن حايك، على الانتقادات التي توجه لبرنامج رامز مجنون رسمي، بقوله في تصريحات تيلفزيونية: "لم نذع أي حلقة لأي ضيف، الا بعد الحصول على موافقة منه، ومذاع موافقته في نهاية الحلقة".

وقال موقع قناة صدى البلد: إن هناك مجموعة من المقربين من سيد عبدالحفيظ نصحوه باللجوء إلى المستشار تركي آل الشيخ لحل هذه الأزمة، نظراً للعلاقة القوية التي تربطه مع إدارة القناة وكذلك النادي الأهلي.

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