الامارات | صحيفة بريطانية تتوج باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي بعد إلغائه

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تتوج باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي بعد إلغائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، على الرغم من قرار الحكومة الفرنسية الصادر الثلاثاء، والقاضي بإلغاء الموسم الحالي، جراء تفشي فيروس كورونا، وعدم القدرة على استئناف أي نشاط رياضي في البلاد حتى أغسطس المقبل.

واستندت "ديلي ميلي" في تتويج سان جيرمان، على جدول ترتيب الموسم الحالي، والذي جاء مكملاً لتصريحات سابقة لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريه، الذي أكد انه سيتم اعتماد الجدول الحالي في تحديد هوية البطل.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم، أن موقف الهبوط من الدوري الفرنسي لم يتم تحديده حتى الوقت الحالي.

وكانت "ليكيب" أشارت في تقرير سابق لها أن الاتحاد الفرنسي لم يحدد بطلاً للمسابقة هذا الموسم، مع إلغاء الهبوط والصعود للدوري أيضاً، إلا أن الصحيفة ذاتها، أشارت في عدد اليوم، إلى أن رابطة الدوري الفرنسي، قد تلجأ في اجتماعها، إلى اعتماد الجدول النهائي لإعلان هوية بطل الدوري لموسم 2019-2020.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي والرابطة سبق لها الإعلان مارس الماضي عن إيقاف الدوري لأجلٍ غير مسمى، جراء تفشي فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19"، ويحتل سان جيرمان، مع نهاية الجولة 28 التي توقف عندها الدوري، ترتيب الصدارة برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مارسيليا الثاني، فيما يصارع فريق نيم، وأميان، وتولوز، مع بقاء 11 جولة في البطولة، للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news