الامارات | وفاة أسطورة الراليات اللبناني زياد فغالي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة الراليات اللبناني زياد فغالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم أسطورة الراليات وسباقات السرعة وتسلق الهضبة، اللبناني زياد فغالي، عن عمر يناهز 45 عاماً، وذلك بعد صراعٍ مع مرض السرطان الذي ألم به منذ حوالي العامين. وأعلنت ذلك أغلب وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في لبنان صباح اليوم.

وينحدر زياد من عائلة فغالي، المشهورة في رياضة السيارات والراليات، والتي تضم بجانبه أبناء عمومته روجيه وعبدو فغالي. والراحل، متزوج وله إبنتان، وله مشاركات عديدة في الراليات، وهو من أبطال سباقات السرعة والراليات في لبنان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news