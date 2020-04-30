شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتمسك ببقاء «مودريتش» فى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية موقف زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، من مستقبل لاعبه الكرواتى لوكا مودريتش.
ويرتبط مودريتش (34 عامًا) بعقد مع الريال، حتى نهاية الموسم المقبل، ما دفع إدارة الميرنجى للتفكير فى بيعه الصيف المقبل، من أجل تحقيق ربح مادى.
وقالت الصحيفة إن زيدان متمسك ببقاء مودريتش فى الموسم المقبل، حيث ينوى الاعتماد عليه فى مباريات دورى الأبطال، والاستفادة من خبراته الكبيرة.
وقد يتسبب قرار زيدان فى تأجيل عودة النرويجى مارتن أوديجارد، المعار إلى ريال سوسيداد، وتمديد إعارته هناك.
يأتى ذلك رغم رغبة إدارة النادى الملكى فى رؤية أوديجارد بقميص الريال الموسم المقبل، إلا أن القرار النهائى سيكون للمدير الفنى، وفقا للموقع الفرنسى.
وشارك مودريتش فى 30 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلها.
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