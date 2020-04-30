شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن» تكشف اقتراحًا لعودة الجماهير إلى مباريات الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن اقتراح من أجل عودة الجماهير إلى الملاعب فى البريميرليج، فى ظل تمسك رابطة الدورى الإنجليزى باستئناف النشاط على الرغم من استمرار أزمة فيروس كورونا.

أوضحت أن استخدام التكنولوجيا سيساهم فى عودة الجماهير سريعًا للملاعب مرة أخرى مثلما حدث فى هونج كونج والتى احتضنت معرض آسيا الذى شهد حضور 16 ألف شخص يوم الجمعة الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقنية التى استُعملت فى هونج كونج اعتمدت على مرور الشخص عبر نفق، حيث يقف أمامه ويتم قياس درجة حرارته، وحال كانت مرتفعة يعود دون أن يدخل النفق، أما فى حال العكس فيمر عبر النفق ليتم تعقيمه كليًا من كل الفيروسات ومنها فيروس كورونا.

الصحيفة كشفت أن وقت المرور يستغرق من كل شخص 12 ثانية فقط، وهى مدة قصيرة وجيدة، مشددة على أنه على الرغم من التكلفة العالية إذا تم تطبيق هذه التقنية لكنه سيكون خطوة مهمة لإعادة الجماهير للملاعب من جديد.

الفترة الماضية شهدت إلغاء العديد من المسابقات فى القارة الأوروبية وتحديدًا فى هولندا وبلجكيا، كما يقترب الدورى الفرنسى من الإلغاء أيضًا بسبب صعوبة السيطرة على الفيروس فى التوقيت الحالى.

ومن المقرر أن تعقد رابطة الدورى الإنجليزى اجتماعًا خلال الساعات المقبلة لحسم مصير المسابقة إلا أن المؤشرات تؤكد أن البريميرليج سيستأنف بسبب وجود رغبة من جانب الرابطة والأندية، وهو ما كشفت عنه صحيفة «ميرور».

ويتصدر ليفربول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى، إلا أن «الريدز» يحتاج فقط لست نقاط من أجل التتويج باللقب الغائب عن خزائنه 30 عامًا.

فى نفس السياق، قالت صحيفة «جارديان» الإنجليزية إن أندية الدورى الإنجليزى قلقة بشأن العودة المبكرة لكرة القدم التى قد تؤدى لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت الصحيفة، أن أندية بريميرليج لديها قلق بشأن تجمع الجماهير خارج الملاعب فى حالة إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة.

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وأضافت الصحيفة أن الأندية لديها مخاوف أيضًا بشأن كيفية حل مشكلات عقود اللاعبين التى ستنتهى بنهاية الموسم الجارى، إلى جانب اقتراح اللعب فى ملاعب محايدة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى وجود عدة مقترحان بشأن استئناف الموسم، منها اللعب فى ملاعب محايدة بدون حضور جماهيرى والعزل الفندقى للاعبين.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزى بالاتفاق مع رابطة البريميرليج سبق أن أعلن تعليق جميع المباريات بعد تفشى فيروس كورونا إلى جانب إخضاع اللاعبين للعزل الصحى.