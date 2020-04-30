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شكرا لقرائتكم خبر عن «تشاكا» يتمسك بالبقاء فى أرسنال ويرفض الرحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكَّد جرانيت تشاكا، متوسط ميدان أرسنال أنَّه رفض العودة إلى ألمانيا فى يناير الماضى، رغم شعوره بالمزيد من العزلة فى إنجلترا.
وتشاجر تشاكا مع جماهير أرسنال عند استبداله أمام كريستال بالاس فى وقت سابق هذا الموسم، الأمر الذى أدى لتجريده من شارة القيادة، وبعدها بدت أيامه معدودة بصفوف المدفعجية، وعرض عليه الانتقال إلى هرتا برلين، إلا أنه فضل البقاء.
وعن تواصله مع هيرتا برلين، قال تشاكا بحسب ما نقلت صحيفة «ديلى ستار» البريطانية: «الأمر لم يعد يمثل أزمة بالنسبة لى. نعم كان هناك تواصل وعرض، لكن فى النهاية قررت البقاء هنا فى لندن».
وأضاف: «بعد 3 سنوات ونصف، لن ألغِى كل شىء بنيته. أنا أركز الآن على كل قوتى وحوافزى، وآمل فى أن نعود إلى الملعب قريبًا».
ورغم رفضه الانتقال، اعترف تشاكا بشعوره بمزيد من العزلة فى إنجلترا عما كان الوضع عليه فى ألمانيا قبل انتقاله للمدفعجية.
وقال تشاكا: «الجماهير جزأ لا يتجزأ من الرياضة بالنسبة لى. أحترم كثيرًا التفانى والمصاعب التى يتحملونها لدعم اللاعبين، وهذا السبب وراء محاولتى رد الدين، لكن فى إنجلترا أشعر بالمزيد من العزلة. فى البوندسليجا هناك تواصل قريب مع الجماهير».
وأضاف: «كما قلت هناك حالات من الصعود والهبوط فى إنجلترا، لكن الصافرات ضدى والكراهية التى وجدتها، كانت جديدة بالنسبة لى، وأصابتنى بشدة. قبل ذلك مررت فقط بتجارب إيجابية مع الجماهير ببازل ومونشنجلادبخ وفى أرسنال أيضًا».
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