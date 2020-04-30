شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيم» يرفض التبرع للاعبى التنس المتعسرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض لاعب التنس النمساوى دومينيك ثيم، المصنف الثالث عالميا حاليا، فكرة إنشاء صندوق لدعم اللاعبين الذين يعانون من مشكلات مالية بسبب توقف الأنشطة، لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى مقابلة عبر (سكايب)، نشرتها صحيفة (كرونينتزايتونج) النمساوية، أكد اللاعب أن هناك العديد من اللاعبين فى المستويات الأقل من لعبة التنس «لا يضعون كل تركيزهم فى اللعب ولا يعيشون حياتهم كلاعبين محترفين مثلما ينبغى أن يكون».

وأضاف «لهذا، لا أرى داعيا لمنح هؤلاء اللاعبين أموالا، بكل صراحة، أفضل أن أعطى هذا المال لأشخاص ومنظمات بحاجة فعلية إليه». وتابع «لم يعطنا أى من اللاعبين الكبار أى شىء، كما أنه لا يوجد أى لاعب، حتى لو ينافس فى المستويات المتواضعة، يناضل من أجل البقاء، لن يموت أحد من الجوع».

وكان الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا ورئيس مجلس لاعبى رابطة التنس المحترفين، قد اقترح فى منتصف إبريل الجارى إنشاء صندوق لدعم زملائه، وذلك بعد التحدث فى الأمر مع كل من السويسرى روجر فيدرر، والإسبانى رافائيل نادال.

على جانب آخر، تعاملت لاعبة التنس الألمانية الشهيرة، أنجيليك كيربر، بشكل فكاهى مع هزيمتها الأولى فى بطولة مدريد الافتراضية المفتوحة.

وقالت كيربر، عبر مواقع التواصل الاجتماعى: «لهو رائع.. لكننى أحتاج بالتأكيد لمزيد من التدريب».

وخسرت الفائزة بثلاثة ألقاب فى بطولات «جراند سلام»، أمام الهولندية كيكى بيرتنز (0/3).

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وكانت بيرتنز قد فازت ببطولة مدريد، على الملاعب الترابية، العام الماضى، لكنها بدأت الدفاع عن اللقب هذا العام عبر «البلاى ستيشن»، بسبب أزمة وباء كورونا.

ويحصل الفائز بلقب البطولة هذا العام على 150 ألف يورو (نحو 163 ألف دولار)، كما ستستخدم 50 ألف يورو أخرى لصالح أغراض اجتماعية.