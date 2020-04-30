شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي يضع خطة عودة ممارسة النشاط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قالت صحيفة ذا تيليجراف الإنجليزية إن الدوري الإنجليزي وضع خطة زمنية محددة من أجل عودة النشاط الكروي للدوري الأقوى في العالم مرة أخرى.
وأشارت الصحيفة أن الخطة الزمنية ستكون كالآتي، عودة التدريبات الجزئيه يوم ١١ مايو المقبل، وسيتم اعطاء مهلة اسبوعين وبعدها سيتم عودة التدريبات كاملة يوم ١٨ مايو، وبعدها يتم استئناف الدوري يوم ٨ يونيو خلف الأبواب المغلقة أي بدون تواجد جماهيري من أجل الحفاظ على سلامة الجماهير.
ولكن أكدت الصحيفة أن تلك القرارات والخطط الزمنية تتوقف على خطة الحكومة البريطانية ورؤيتها للمرحلة المقبلة خاصة مع إجراءات حظر التجول في ٧ مايو المقبل، حيث سيتم الاعلان عن القرارات الجديدة، المتبعة في الفترة المقبلة.
وتأمل العديد من الأندية الإنجليزية عودة النشاط الكروي مرة أخرى لتعويض الخسائرالمالية والاقتصادية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة بسبب انتشار وباء كوروناالمستجد في البلاد.
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