شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يحدد سعر بيع لاوتارو مارتينيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حددت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، سعر بيع مهاجم وهداف الفريق، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وذلك بعدما وضع نادي برشلونة نصب عينيه التعاقد معه ويعد الأولوية الكبرى لإدارة النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، يبدو أن الأمور تغيرت الآن، حيث أكدت الصحيفة أن إنتر ميلان يريد الحصول على المال بشكل أساسي بدلا من الحصول على لاعبين من برشلونة.

ورغم أن «النيراتزوري» يواصل التفكير في الحصول على لاعبين لسد العجز في صفوفه، إلا أن النادي الإيطالي سيطلب 90 مليون يورو على الأقل للسماح برحيل لاوتارو مارتينيز، أي أن برشلونة يجب أن يدفع 90 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب، شريطة أن يكون واحدًا من اللاعبين الذين يرغب أنطونيو كونتي مدرب إنتر في الحصول عليهم.

ومن بين اللاعبين المعروضين، يعد الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو الأكثر إقناعًا لمسئولي إنتر ميلان، خاصة وأن النادي الإيطالي يحتاج لتدعيم عاجل في مركز الظهير، كما أن جونيور فيربو أيضًا على القائمة، إلا أن أقل تفضيلًا لمسئولي «النيراتزوري».