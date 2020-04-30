شكرا لقرائتكم خبر عن «إنييستا»: لا يمكن مقارنة هدفي في نهائي كأس العالم بأرقام «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني الحالي وقائد برشلونة السابق، أنه لا يمكن مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق بالنادي الكتالوني، مشددًا على أن «البرغوث» هو اللاعب الأفضل في العالم.

وأضاف إنييستا، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتفهم قيمة هدف كهذا في نهائي كأس العالم بكل ما يحمله من قيمة ومعنى، ربما يكون حلم الجميع وربما سجله كل لاعب في خياله.. ولكن عندما نتحدث عن لاعب بقيمة ميسي، بكل مايفعله وكل تلك الأرقام التي حققها.. لا أعتقد أن إنجازي يقارن به».