شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. هانى أبوريدة : أعشق الطعمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا أن أكلته المفضلة هي الطعمية بجانب الفول وعن رمضان قال أبوريدة فى تصريحات خاصة أنه لا يمانع من تناول الفول والطعمية على مائدة الإفطار وليس السحور فقط ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بشهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.

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