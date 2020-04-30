شكرا لقرائتكم حازم إمام عن ترشحه لانتخابات نادى الزمالك: لا أنتوى لكن ممكن بعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه لاينوى الترشح لرئاسة القلعة البيضاء فى الوقت الحالى ، وقال الثعلب الصغير خلال برنامجه وان تو على أذاعة أون سبورت : " مش ناوى أترشح لرئاسة الزمالك دلوقتى ، ممكن بعدين ، أنما حالياً أنا فى أجازة من العمل العام لمدة 4 سنوات "

وفى وقت سابق ، أكد حازم إمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن فرصة منتخبنا الوطني في الصعود لكأس العالم وبطولات أفريقيا خلال السنوات المقبلة لن تكون بالأمر السهل، مشدداً أن المواهب في مصر أصبحت قليلة للغاية وهو أمر غير مُبشر.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"زيادة عدد اللاعبين الأجانب أثرت بالسلب على مردود منتخبنا الوطني..الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة بسبب جماهيرهم عكس اتحاد الكرة الذي لا يملك جماهير تدعمه وتساند مواقفه".

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وكشف حازم إمام أنه لن يترشح على منصب رئيس الزمالك في الولاية المقبلة حتى في حالة عدم ترشح المستشار مرتضى منصور، وذلك لرفضه التواجد في العمل العام في الرياضة بشكل عام، ولكن الفترة المقبلة قد تشهد تغير الموقف.

وأكد حازم إمام أن والده الراحل كابتن حماده إمام شعر بالضيق بعد سقوطه في انتخابات الزمالك، مؤكداً أنه راض عن فترة لعبه مع الزمالك رغم افضلية الأهلي في وقتها، والتي جاءت بسبب الاستقرار والقدرة المادية على إبرام الصفقات.

وكشف حازم إمام أن اعتزاله جاء لعدم ابرام النادي صفقات ثقيلة في وقتها، وذلك خوفاً من تحمله مسئولية خسارة البطولات من الجماهير، مؤكداً أن ممدوح عباس غضب منه لرغبته أن أكمل مسيرتي الكروية وهو الأمر الذي رفضته وتمسكت بالاعتزال.

وأضاف حازم إمام أن الفترة الحالية تشهد طفرة في مستوى الزمالك بعد فوزه ببطولتي السوبر المحلي والافريقي، مؤكداً أن كثرة شكاوي اللاعبين الأجانب أزمة كبيرة لابد من مواجهتها لفرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.