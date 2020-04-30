أيمن يونس: الدراما الرمضانية غلب عليها الكآبة والنكد

جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق أن الدراما الرمضانية هذا العام غلب عليها أجواء النكد والكأبة بشكل يفوق الوصف بإستثناء مسلسل الاختيار وقال يونس فى تصريحات إذاعية : " وسط أجواء كأبة ونكد الاعمال الدرامية فى رمضان هذا العام يطل علينا مسلسل طعمه حلو يحكى قصة واقعية لبطل لاينسى ..مسلسل الاختيار الذى يجسد شخصية البطل احمد المنسى مسلسل رائع"

ويضيف أيمن يونس : " أمير كرارة قدم دوراً غير عادياً يعتبر أفضل اعماله الفنية على الاطلاق ، وعجبتنى كلمته فى حلقة الأمس خدنا سيناء كاملة وسنلمها لأولادنا كاملة أيضاً".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، من إنتاج شركة سينرجى، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بالهجوم الإرهابى على الكتيبة 103 فى شمال سيناء، ووصل الدعم من الضابط منسى ورجاله بعد أن أصيب واستشهد عدد كبير من الجنود، لتدور معركة نارية بطلقات الرصاص والمدافع الهاون والدبابات، وخلال مشهد مؤثر استشهد النقيب فتحى – محمد إمام، وقام منسى ورجاله بتصفية الإرهابيين، حتى أن الدعم الجوى وصل وضربت الطائرات الحربية موقع الإرهابيين قبل فرارهم وقتلتهم جميعاً.

وخلال مشهد مؤثر بين العقيد منسى وأحد الجنود أصيب أثناء الاشتباكات، أوضح له منسى أن "الخوف مش حاجة سهلة.. والخوف اللى كان هيجب أجلك.. الخوف بيخليك تفكر غلط"، إشارة منه إلى أنه يجب أن يتحلى بالقوة ولا يخاف، لاسيما أنه إذ استشهد سيقابل اللى أحن من الكل.. وأشار أيضاً أن الشهادة أجمل شىء في الوجود.

من ناحية أخرى ، كشف ايمن يونس نجم الزمالك السابق ، انه يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة في حالة انتهاء ازمة فيروس كورونا، لان هناك بعض الأفكار لديه لتطوير الكرة المصرية من خلال اللواءح والعمل الفني.

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وقال يونس في تصريحات لقناة اون تايم سبورت، انه سبق وفكر في خوض انتخابات نادي الزمالك قبل ان يسحب اوراقه، لافتا الي انه لا يوجد ما يمنعه من التواجد في ناديه الابيض في اي وقت .

وأكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن مصر تفتقر لكرة القدم الحقيقية فى السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن الصراعات والتصريحات المتبادلة هى شعار المرحلة وللأسف يلجأ اللاعبون السابقون لتصريحات ساخنة وخروج عن النص من أجل الظهور على الساحة الرياضية.

وقال يونس فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن جيله فى الزمالك حقق بطولات كثيرة بسبب الادارة المحترفة لحلمى زامورا الذى استطاع أن يقود الفريق لمرحلة تاريخية، بجانب الاعتماد على قطاع الناشئين وأبناء النادى مشيرا إلى ان فاروق جعفر كان قائد محنك واستطاع أن يقود الفريق بخبرته الكبيرة.

تابع نجم الزمالك السابق أن الإصابة حرمته من الإنضمام لمنتخب مصر فى مونديال ايطاليا عام 1990، موضحا أن محمود الجوهرى المدير الفنى السابق للفراعنة تحدث معه وأكد أهمية انضمامه للمنتخب لأن المنتخب كان يفتقد اللاعب الذى يجيد بناء هجمة فى وسط الملعب، ولكن الإصابة حرمته من السفر لايطاليا.

وقال يونس أن علاقة لاعبى الأهلى والزمالك دائما تكون على أفضل ما يكون خارج الملعب، وما يحدث داخل الملعب يكون مجرد حماس نرفزة ملعب ، ولكن دائما ما تكون العلاقات قوية بين اللاعبين بحكم التواجد فى المنتخبات والمحافل الكبرى، مناشدا المتعصبين وهواة اثارة المشكلات بعدم تصدير العنف والتعصب للجماهير المصرية عن طريق وسائل الاعلام والسوشيال ميديا.