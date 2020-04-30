شكرا لقرائتكم "يويفا": إلغاء موسمي هولندا وفرنسا لن يؤثر في البطولات القارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال تيم ماير رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن خطة عودة مباريات الدوري حول القارة "ممكنة بالتأكيد" رغم إنهاء الموسم في فرنسا وهولندا وتصريحات وزير الرياضة الإيطالي بأن الدوري في بلاده قد يلقى نفس المصير.

وتتعارض تعليقات ماير مع تصريحات ميشيل دهوي رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي (فيفا) يوم الثلاثاء بأن كرة القدم يجب ألا تلعب حتى سبتمبر على الأقل للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد. ويرى ماير أنه مع تنفيذ الخطوات الصحيحة يمكن أن تعود المباريات في الموسم الحالي.

وأضاف المسؤول الألماني "كل مؤسسات كرة القدم تخطط لاستئناف النشاط وستطبق القواعد الصحية والشروط لحماية كل المرتبطين بالمباريات. بتطبيق هذه الشروط ومع كامل الاحترام للسلطات المحلية ستكون عودة المسابقات ممكنة بالتأكيد خلال موسم 2019-2020".