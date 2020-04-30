مورينيو: مشتاق لعودة الدوري الإنجليزي

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام رغبته القوية في استكمال المراحل التسع المتقبية من الدوري الإنجليزي الممتاز الكروي، والتي توقفت بسبب فيروس فيروس كورونا وقال مورينيو: انا مشتاق لعودة الدوري سريعا و إذا استكملت الجولات التسع الأخيرة سيكون في مصلحة الجميع كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، نافيا وجود اى مشكلة في غياب الجمهور في مصلحة الجميع كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، نافيا وجود اى مشكلة في غياب الجمهور وأضاف: كرة القدم جزء من عالمي لكن علينا أن نتحلى بالصبر إنها معركة علينا جميعا خوضها.

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