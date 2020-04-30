أحمد عدلي يتوج بأول بطولة شطرنج كلاسيك أون لاين

توج البطل المصري أحمد عدلي لاعب وادى دجلة للشطرنج بلقب بطولة سيتجيس أول بطولة شطرنج كلاسيك أون لاين فى تاريخ اللعبة التى أقيمت من يوم 19 الى يوم 28 من ابريل الجاري عبرالانترنت كإجراء احترازي لمواجهة جائحة الكورونا.
وحصد عدلى المركز الأول ولقب البطولة التي شارك بها 224 لاعب من 57 دولة بعد تغلبه على الاسبانية سيسيليا جويلولونجاريس، وتم تنظيم البطولة من جانب نادي صانواي سيتجس للشطرنج والموقع الالكتروني Chess.com.
ومن الجدير بالذكر أن عدلي هو مدير أكاديمية وادي دجلة عدلي للشطرنج وحاصل على 5 ميداليات عالمية، 21 ميدالية أفريقية، و124 ميدالية دولية، خلال الموسم الماضى فقط وقبل توقف النشاط الرياضي.
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