وزارة الرياضة تنفذ البرنامج الإقليمي للقيادات الشابة أون لاين

تطلق وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) البرنامج الإقليمي للقيادات الشابة YLP6 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وعدد من الشركاء .
و يهدف البرنامج إلى بناء جيل من القادة الشباب والمفكرين والمبدعين وصانعي التغيير في المنطقة العربية و تهيئة بيئة للشباب والفتيات في المنطقة العربية تمكنهم أن يزدهروا كفاعلين فى
وتبدأ أولى فعاليات البرنامج بتنفيذ معسكر الابتكارات وريادة الاعمال أونلاين خلال الفترة من 29 إبريل ولمدة 8 أيام، بمشاركة الشباب في الفئةالعمرية من 18 عاماً وحتى 29 عاماً من مختلف المحافظات ممن لديهم القدرة على تحويل الحلول الإبداعية إلى مبادرات مجتمعية وتنفيذها على أرض الواقع.
ويتم تدريب المشاركين على استخدام التفكير التصميمى فى حل المشكلات، والتعرف على أبعاد المشكلة بشكل أفضل، وإيجاد حلول مبتكرة ومناسبة للفئة المستهدفة، والخروج بفكرة مشروع مجتمعي تحل مشكلة ما بشكل مبتكر وباستخدام أساليب ابداعية فى التفكير.
ويمكن التسجيل للمشاركة بالبرنامج من خلال الرابط التالي https://www.surveymonkey.com/r/V37KZT7
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