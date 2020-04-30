كشفت تقارير صحفية فرنسية عن قرار رابطة الدوري الفرنسي بتتويج باريس سان جيرمان بطلًا لمسابقة الدوري، وذلك بعدما تم إلغاؤه بشكل رسمي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن الرابطة اعتمدت ترتيب جدول الدوري الحالي، الذي يشهد سيطرة باريس سان جيرمان على صدارة البطولة برصيد 68 نقطة، ويليه مارسيليا برصيد 56 نقطة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الأنشطة أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن الرابطة اعتمدت ترتيب جدول الدوري الحالي، الذي يشهد سيطرة باريس سان جيرمان على صدارة البطولة برصيد 68 نقطة، ويليه مارسيليا برصيد 56 نقطة.وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الأنشطة الرياضية بمعظم دول العالم الأمر الذي أثر سلبًا على اقتصاد جميع الأندية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير.. باريس سان جيرمان سيتوج بطلًا للدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.