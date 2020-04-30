المكتب الإقليمي الآسيوي للاتحاد الدولي لكرة السلة يجتمع عن بُعد

عقد مسئولو الإعلام بالمكتب الإقليمي الآسيوي للاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم، اجتماعًا افتراضيًا بحضور هو سيب، والدكتور غسان طاشكندي عبدالالة الشعيل، وسامي المغامسي. بحضور هو سيب، والدكتور غسان طاشكندي عبدالالة الشعيل، وسامي المغامسي. تم مناقشةالتغطية الإعلامية للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وقدموا شكرهم للجان المختصة على حسن التنظيم والعمل الإعلامي في التصفيات.



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