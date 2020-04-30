جورماهيا يتوج بلقب الدوري الكيني

أعلن الاتحاد الكيني لكرة القدم إلغاء موسم 2019-2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر سلبا على معظم دول العالم.

الاتحاد الكيني أعلن اعتماد فريق جورماهيا بطلا لمسابقة الدوري هذا الموسم حيث كان الفريق يتصدر جدول الترتيب قبل تعليق النشاط الرياضي وذلك برصيد 54 نقطة وكان يليه توسكر برصيد 49 نقطة.

وبذلك يصبح جورماهيا هو ممثل كينيا في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل بعدما حصد اللقب بقرار من الاتحاد الكيني الذي رأى صعوبة في استكمال الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا.

الدوري هذا الموسم حيث كان الفريق يتصدر جدول الترتيب قبل تعليق النشاط الرياضي وذلك برصيد 54 نقطة وكان يليه توسكر برصيد 49 نقطة.وبذلك يصبح جورماهيا هو ممثل كينيا في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل بعدما حصد اللقب بقرار من الاتحاد الكيني الذي رأى صعوبة في استكمال الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا.

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