الاتحاد الغيني لكرة القدم يقرر إلغاء الدوري بسبب الكورونا

أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم إلغاء بطولة الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المستجد. وأصدر الاتحاد الغيني بيانًا أعلن من خلاله إلغاء بطولتي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى من دون تحديد بطل أو هبوط أي فريق. خلاله إلغاء بطولتي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى من دون تحديد بطل أو هبوط أي فريق. انتشار فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم خلال الفترة الأخيرة. وأشار الاتحاد الغيني لكرة القدم إلى اعتماد ترتيب دوري الموسم الماضي لتحديد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

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