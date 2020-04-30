تقرير.. مدرب بايرن ميونخ اتصل بـ"ساني" لإقناعه بالانضمام للفريق

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن تواصل هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، من أجل إقناعه بالانضمام للفريق البافاري خلال الانتقالات الصيفية

المقبلة.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن فليك أجرى اتصالًا مع ساني من أجل التحدث معه حول الانضمام للفريق خلال الفترة الماضية.

وتابعت الصحيفة أن المحادثة ظلت لمدة 30 دقيقة، ومعرفة رأيه حول الانتقال للصفوف الفريق البافاري".

وأضافت أن اللاعب كان قريبًا من الانتقال للفريق الألماني، لولا الإصابة القوية التي تعرض لها، بقطع في الرباط الصليبي، مطلع الموسم الجاري، الذي يقترب اللاعب من التعافي منها.