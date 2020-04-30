كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن تواصل هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، من أجل إقناعه بالانضمام للفريق البافاري خلال الانتقالات الصيفيةالمقبلة.
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن فليك أجرى اتصالًا مع ساني من أجل التحدث معه حول الانضمام للفريق خلال الفترة الماضية.
وتابعت الصحيفة أن المحادثة ظلت لمدة 30 دقيقة، ومعرفة رأيه حول الانتقال للصفوف الفريق البافاري".
وأضافت أن اللاعب كان قريبًا من الانتقال للفريق الألماني، لولا الإصابة القوية التي تعرض لها، بقطع في الرباط الصليبي، مطلع الموسم الجاري، الذي يقترب اللاعب من التعافي منها.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير.. مدرب بايرن ميونخ اتصل بـ"ساني" لإقناعه بالانضمام للفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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