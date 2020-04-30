إبراهيم سعيد يكشف للمرة الأولى عن مُخطط كمال درويش لانضمامي للزمالك

قال إبراهيم سعيد، مُحلل فريق البريمو، إن كمال درويش تواصل معي من أجل توقيعي للانضمام للزمالك، وذلك بعد توقيعي مع مرتضى منصور وقتها.
وأضاف سعيد، خلال إستضافته لبرنامج "البريمو"على قناة "Ten"، مع الإعلامي إسلام صادق، أن كمال درويش تواصل معي لتوقيع عقد جديد بزيادة 100 ألف عن عرض مرتضى منصور المُقدر وقتها بـ750 ألف جنيه، لكني رفضت، خصوصًا أن تلك الواقعة كانت قبل انتخابات القلعة البيضاء.
وتابع رفضت هذا العرض لتوقيعي مع المستشار مرتضى منصور، مشيراً إلى أنني ساندته في انتخابات القلعة البيضاء عام 2005.
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