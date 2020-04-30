مدرب سموحة: شاركت مع المنتخب في كل البطولات ما عدا كأس العالم

قال حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، أنه شارك مع المنتخب الوطني في كافة البطولات عندما كان بالجهاز الفني للمنتخب، ماعدا كأس العالم. للمنتخب، ماعدا كأس العالم. أضاف حمادة صدقي في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير:" شاركت مع المنتخب الوطني في كل البطولات ما عدا بطولة كأس العالم". شوبير:" شاركت مع المنتخب الوطني في كل البطولات ما عدا بطولة كأس العالم". وتابع مدرب سموحة: " كنت حزين بسبب انتهاء مشواري مع الأهلي والمنتخب بهذه الطريقة".

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