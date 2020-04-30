رياضة | أجويرو: كارثة واحدة تجبر ميسي على مغادرة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر أجويرو: كارثة واحدة تجبر ميسي على مغادرة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أنه واثق أنمواطنه ليونيل ميسي سيبقى في برشلونة الإسباني رغم أن عقده يتضمن شرطًا يمنحه حرية الرحيل مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

ويرى أجويرو أن ميسي الحاصل على 6 كرات ذهبية، سعيد في كامب نو، ولا يفكر في الرحيل.

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وقال أجويرو في تصريحات لبرنامج "إل شيرينجويتو": "بالطبع، ليو رمز وأسطورة لبرشلونة، فقد، تغير الكثير من اللاعبين، وظل ميسي في برشلونة، إنه يحب النادي، ويتطابق معه، وهو مرتاح وسعيد هناك".

وأضاف: "ما لم يحدث شيء كارثي سيبقى ميسي مع برشلونة".

ودخل ميسي في خلافات كثيرة مع إدارة برشلونة هذا الموسم، ما زاد التكهنات حول تفكيره في الرحيل وخوض تجربة جديدة خارج إسبانيا.