رياضة | مرتضى منصور: الزمالك لن يستكمل بطولة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: الزمالك لن يستكمل بطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريقه لن يستكمل بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر برنامج "على مسؤوليتي" بقناة "صدى البلد، إن استكمال الدوري سيكون أمرًا صعبًا بعد فترة توقف استمرت نحو شهرين.

وتابع، الزمالك يرفض عودة الدوري نظرًا لوجود مشاكل في عقود الرعاية وجدولة المستحقات.

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وأكمل: "الشركة الراعية صرفت المستحقات للأندية، وبالتالي لن تمنح الفرق أي أموال جديدة لاستكمال الموسم الحالي".

وأشار إلى أنه متمسك بمعاقبة طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، لظهوره في برنامج المقالب للممثل رامز جلال.

واختتم حديثه قائلا: "أي لاعب من الزمالك، سيظهر في هذا البرنامج، سيتم معاقبته بخصم نصف مليون جنيه من مستحقاته".