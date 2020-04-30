رياضة | تيمو فيرنر يرفض بايرن طمعا في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تيمو فيرنر يرفض بايرن طمعا في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الدولي الألماني تيمو فيرنر نجم فريق لايبزيج فكرة الانتقال إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصصيفية.

ولفت تألق فيرنر انتباه عمالقة الأندية الأوروبية مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة.

ووضع برشلونة فيرنر خيارا ثانيا لتعزيز خط هجومه، حال فشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

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وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن فيرنر حسم قراره بعدم الانضمام إلى بايرن ميونيخ في نهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أن فيرنر لا يخطط للانتقال إلى أي فريق ألماني آخر.

وكشفت الصحيفة النقاب عن رغبة فيرنر الوحيدة، وهي اللعب تحت قيادة يورجن كلوب في ليفربول.