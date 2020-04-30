رياضة | فايلر يكلف طبيب الأهلي بتجهيز تقرير عن المصابين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يكلف طبيب الأهلي بتجهيز تقرير عن المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التواصل مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود، من أجل الاطلاع على إصابات اللاعبين.

وكلف فايلر الطبيب، بتجهيز تقرير خاص عن حالة الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي، لاعبا الفريق والغائبين منذ مدة طويلة بسبب الإصابات.

وجاء طلب المدير الفني، من أجل الوقوف على مدي تنفيذ البرنامج التأهيلي في الفترة الماضية، بجانب موعد مبدئي لعودتهم مرة أخرى للملاعب، في ظل مؤشرات احتمالية عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد محمود تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، وخضع لجراحة في ألمانيا تحت إشراف جهاز طبي ألماني.

بينما يغيب حمدي فتحي، بعد خضوعه لجراحة في غضروف الركبة، عقب تعرضه للإصابة خلال معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.