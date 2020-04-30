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رياضة | فايلر يوجه ضربة جديدة إلى صالح جمعة

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوجه ضربة جديدة إلى صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

حسم النادي الأهلي موقفه النهائي في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل صالح جمعة نجم الفريق.

 

وأبلغ مسئولو القلعة الحمراء صالح جمعة أن إدارة النادي قررت رحيله في نهاية الموسم الجاري ويجب عليه البحث عن عرض مناسب له في الصيف القادم.

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وجاء قرار إدارة الأحمر برحيل صالح جمعة بعد إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء بعدم استمرار اللاعب في الفريق نظرا لعدم حاجته له.

 

ومن المتوقع أن ينضم صالح جمعة إلى أحد أندية الدوري الخليجي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب رحيله عن الأهلي.

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