رياضة | أجيري يكشف عن مستقبل صلاح مع ليفربول وشروطه في معسكر المنتخب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر أجيري يكشف عن مستقبل صلاح مع ليفربول وشروطه في معسكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، مقابلة صحفية مع "الديلي ميل البريطانية"، والتحدث خلالها عن ما عاصره أثناء تدريب الفراعنة.

وأكد أجيري، أنه دائم التواصل مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وحرص على تهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أجيري: "حريص دائمًا على التواصل مع اللاعبين المقاتلين مثل محمد صلاح وأجويرو نجم السيتي، خاصةً أنهم جاءوا من مجتمع متواضع وليسوا أثرياء، ولكن كان عليهم أن يقاتلوا من أجل الوصول إلي ما هم عليه الآن".

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وكشف أجيري عن الصعوبات التي واجهها في التعامل مع محمد صلاح وطلباته خلال المعسكرات، حيث أكد أنه كان يذهب يوميًا إلى صالة الالعاب الرياضية في وقت مبكر.

وأكمل: "طلبات اللاعب لم تكن كثير أو مرهقة، هو فقط طالب أن يكون معه معد بدني، وهو ما لم اعترض عليه وذلك لانه يريد أن يكون أفضل دائمًا".

واختتم: "أعتقد أن محمد صلاح على وجه التحديد وصل لأفضل مكان يمكنه الوصول إليه، هو يشعر بالراحة في ليفربول، هو سعيد هناك وهم أكثر سعادة بوجوده."