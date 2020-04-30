الامارات | مرتضى منصور يخاف على لاعبي الأهلي من استكمال الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يخاف على لاعبي الأهلي من استكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أنه يتمنى استئناف مسابقة الدوري، لكنه يدرك مدى خطورة عودته، مبديا تخوفه على لاعبي فريقه ولاعبي الأهلي كذلك على حد سواء.

وأوضح منصور لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد": الدوري كي يعود يجب أن نقيم فترة إعداد لمدة شهر".

وتابع "أتمنى عودة الدوري، لأنني قبل توقفه كنت الفريق الوحيد في العالم، الذي توج ببطولتين في عام 2020 ووصلت لأعلى مستوى". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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