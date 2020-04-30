الامارات | هدف نصراوي يدخل ترشيح الاتحاد الآسيوي ضمن "الأهداف الساحرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف نصراوي يدخل ترشيح الاتحاد الآسيوي ضمن "الأهداف الساحرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف لاعب فريق النصر، نيلمار هونوراتو دا سيلفا، في مرمى فريق سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2016، ضمن مجموعة من خمسة أهداف أخرى للاعبين آخرين، جاءت عبر لعبة متقنة بالكعب، أو عبر حركة سحرية رائعة، قبل التسديد في المرمى، على أن يتم التصويت عليها عبر الموقع الرسمي حتى يوم الجمعة المقبل.

وذكر الآسيوي في موقعه، اليوم، أن نيلمار غاب عن المواجهة الأولى أمام سيباهان، التي فاز فيها الفريق الإيراني 2-صفر، لكنه عاد بعد أسبوع وشارك في المباراة الثانية التي شهدت تسجيل هدف سيبقى في الذاكرة، وبعد أن كان التعادل السلبي يسيطر على نتيجة المباراة انطلق حسين عباس في الجهة اليسرى، وأرسل تمريرة عرضية تابعها نيلمار بطريقة رائعة من فوق الحارس الإيراني عبدالله كريمي.

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