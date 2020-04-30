الامارات | اتحاد الإمارات لكرة القدم يعلن تمديد عقود اللاعبين المواطنين المنتهية في يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات لكرة القدم يعلن تمديد عقود اللاعبين المواطنين المنتهية في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المتحدث الرسمي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم المستشار يعقوب آل علي أنه بعد البيان الصحافي الذي أصدره اتحاد الكرة الخاص بعودة النشاط الرياضي في أغسطس المقبل، فإن عقود اللاعبين المواطنين التي ستنتهي في شهر يونيو المقبل مع نهاية الموسم الحالي 2020، ستمدد حتى النهاية الفعلية للموسم بعد التمديد، مشيرا إلى أنه بالنسبة للاعبين الأجانب الذين ستنتهي عقودهم في شهر يونيو المقبل فإن الأندية يجب أن تتفاوض مع هؤلاء اللاعبين للوصول إلى اتفاق فيما يتعلق باستمرارهم.

وقال يعقوب آل علي لـ “لقناة أبوظبي الرياضية "فيما يتعلق بفترات التسجيل الخاصة باللاعبين، فإنه حسب اللائحة الخاصة بالانتقالات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين في الدولة، فإن هناك فترتي تسجيل، الأولى 12 أسبوعا والثانية أربع أسابيع". وأشار آل علي إلى أن اتحاد الكرة سيقوم بالتنسيق مع رابطة المحترفين فيما يتعلق ببداية وانتهاء كل فترة من فترات التسجيل.

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