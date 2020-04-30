شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الزمالك توج بكأس مصر 2014 و2018 بخطة محكمة من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النائب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على أحقية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري بالفوز ببطولتي كأس مصر موسم 2014 وموسم 2018 والتي وصل فيهما فريق الموج الأزرق إلى المباراة النهائية وفاز بلقبهما نادي الزمالك.

وكتب عامر، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكرا كابتن حمادة صدقي.. خلال حواره مع الكابتن أحمد شوبير وضح كيف سلب كأس مصر من سموحة عام ٢٠١٤ ومنح للزمالك عنوة بخطة محكمة اشترك فيها اتحاد كرة القدم وشارك في تنفيذها الكابتن جهاد جريشة، مهما مر الزمن لن ننسي أن سموحة هو بطل كأس مصر الحقيقي ٢٠١٤ وموسم ٢٠١٨، ولعن الله قوم ضاع الحق».

وتحدث حمادة صدقي، المدير الفني لسموحة، عن كواليس المباراة النهائية لكأس مصر موسم 2014 في مواجهة الزمالك، موضحا أن فريقه خاض المباراة بعد عدة اتصالات بعدما تعرضت حافلة الفريق للتكسير، كما تعرض طارق حامد لاعب سموحة وقتها لطرد ظالم ساعد الزمالك على الفوز باللقب.