شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغائه.. «ديلي ميل» تكشف عن بطل الدوري الفرنسي نسخة 2019-2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن نادي باريس سان جيرمان توّج بلقب الدوري الفرنسي رغم عدم انتهاء الموسم (2019- 2020).
الصحيفة البريطانية كشفت في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان توّج اللقب في وقت مبكر بسبب فيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة نقلاً من صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن موقف الهبوط لم يتحدد هذه اللحظة.
ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي بـ 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن مارسيليا بعد مرور 28 جولة إلا أن النادي الباريسي يمتلك مباراة مؤجلة.
وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريه، أعلن في تصريحات خلال حواره لصحيفة «ليكيب»، أنه سيعتمد على الجدول الحالي من الدوري لتحديد البطل، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بقرار إلغاء الموسم.
جدير بالذكر أن إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، أعلن الثلاثاء الماضي، عن عدم قدرة بلاده على استئناف موسم (2019-2020) خلال الفترة المقبلة وتحديدًا حتى سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
-
الوضع في مصر
-
اصابات
5,268
-
تعافي
1,335
-
وفيات
380
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إلغائه.. «ديلي ميل» تكشف عن بطل الدوري الفرنسي نسخة 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.